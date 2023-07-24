Армия Армия Армия

Огнеметчики ЦВО уничтожили опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении

06:30 24.07.2023
Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из РПО-А «Шмель» и ЛПО-97 уничтожили позиции националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На Краснолиманском направлении огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили украинских националистов, применив термобарические боеприпасы. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны РФ.

В ходе захвата вражеских позиций военнослужащие группировки «Центр», использовав беспилотные летательные аппараты, выявили месторасположение опорного пункта украинских боевиков. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) «Шмель» и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97) уничтожили позиции националистов.

«Работает отлично, можно применить по любой технике, по легкобронированной в основном. Также выжигает он все. Есть тяжелые огнеметные системы, а есть легкие. Мини-ТОС нас за глаза называют», - сказал командир взвода с позывным «Пламя».

Использование термобарических боеприпасов позволило в буквальном смысле выжечь радикалов, которые укрывались в окопах. Такие снаряды дают возможность получить мощный объемный взрыв в месте попадания боеприпаса. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражают все живое в большом объеме пространства, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав противника.

Ранее Минобороны России показало штурм вражеских окопов в зоне спецоперации от первого лица. Штурмовой отряд одного из соединений ВДВ успешно атаковал позиции противника и выбил боевиков из укрепленных окопов. После боестолкновения украинские националисты отступили, бросив в окопах убитых и раненых, а также большое количество оружия и боеприпасов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:56 В стране и мире
Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве
21:06 В стране и мире
Журналисты Египта призвали ООН расследовать гибель военкора Журавлева
20:24 В стране и мире
Экс-министр обороны Греции Камменос: пожар на Родосе не потушить без российских Бе-200
20:05 В стране и мире
WSJ: Никсон предсказал конфликт на Украине в письме Клинтону
19:41 В стране и мире
Блинкен назвал сроки поставок Киеву истребителей F-16
Популярное
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.