Огнеметчики ЦВО уничтожили опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении

Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из РПО-А «Шмель» и ЛПО-97 уничтожили позиции националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На Краснолиманском направлении огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили украинских националистов, применив термобарические боеприпасы. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны РФ.

В ходе захвата вражеских позиций военнослужащие группировки «Центр», использовав беспилотные летательные аппараты, выявили месторасположение опорного пункта украинских боевиков. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) «Шмель» и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97) уничтожили позиции националистов.

«Работает отлично, можно применить по любой технике, по легкобронированной в основном. Также выжигает он все. Есть тяжелые огнеметные системы, а есть легкие. Мини-ТОС нас за глаза называют», - сказал командир взвода с позывным «Пламя».

Использование термобарических боеприпасов позволило в буквальном смысле выжечь радикалов, которые укрывались в окопах. Такие снаряды дают возможность получить мощный объемный взрыв в месте попадания боеприпаса. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражают все живое в большом объеме пространства, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав противника.

Ранее Минобороны России показало штурм вражеских окопов в зоне спецоперации от первого лица. Штурмовой отряд одного из соединений ВДВ успешно атаковал позиции противника и выбил боевиков из укрепленных окопов. После боестолкновения украинские националисты отступили, бросив в окопах убитых и раненых, а также большое количество оружия и боеприпасов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.