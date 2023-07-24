Огнеметчики ЦВО уничтожили опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили украинских националистов, применив термобарические боеприпасы. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны РФ.
В ходе захвата вражеских позиций военнослужащие группировки «Центр», использовав беспилотные летательные аппараты, выявили месторасположение опорного пункта украинских боевиков. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) «Шмель» и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97) уничтожили позиции националистов.
«Работает отлично, можно применить по любой технике, по легкобронированной в основном. Также выжигает он все. Есть тяжелые огнеметные системы, а есть легкие. Мини-ТОС нас за глаза называют», - сказал командир взвода с позывным «Пламя».
Использование термобарических боеприпасов позволило в буквальном смысле выжечь радикалов, которые укрывались в окопах. Такие снаряды дают возможность получить мощный объемный взрыв в месте попадания боеприпаса. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражают все живое в большом объеме пространства, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав противника.
Ранее Минобороны России показало штурм вражеских окопов в зоне спецоперации от первого лица. Штурмовой отряд одного из соединений ВДВ успешно атаковал позиции противника и выбил боевиков из укрепленных окопов. После боестолкновения украинские националисты отступили, бросив в окопах убитых и раненых, а также большое количество оружия и боеприпасов.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.