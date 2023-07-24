Американская атомная подводная лодка прибыла на южнокорейскую базу в Чеджу

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Американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла на южнокорейскую военно-морскую базу в городе Чеджу. Об этом сегодня сообщает агентство Yonhap. Отмечается, что субмарина зашла в порт для пополнения запасов в ходе выполнения оперативной задачи.

В ВМС Республики Корея заявили, что по случаю визита подлодки планируется провести совместные мероприятия в ознаменование 70-летия союза с США.

Ранее в Министерстве иностранных дел КНДР заявляли о готовности ответить на угрозы США «ошеломительной ядерной мощью». Пхеньян считает, что расширение американского военного присутствия превратит корейский полуостров в «еще более критическую зону боевых действий».

Северокорейские власти подчеркивали, что в условиях явно враждебного отношения со стороны Соединенных Штатов не возможны «какие-либо контакты или диалоги с США».