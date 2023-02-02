МИД КНДР заявил о готовности ответить на военные угрозы США мощью ядерного оружия

Пхеньян считает опасным стремление Пентагона превратить Корейский полуостров в военный арсенал и критическую зону боевых действий.

© Фото: Siegfried Grassegger imageBROKER.com Globallookpress

МИД КНДР отреагировал на заявление главы Пентагона Ллойда Остина и назвал полномасштабной конфронтацией намерение США усилить боевую авиацию Южной Кореи истребителями и бомбардировщиками пятого поколения. Пхеньян готов ответить на новые военные угрозы США «ошеломительной ядерной мощью».

«КНДР самым жестким образом ответит на любые военные попытки США, исходя из принципа "ядерный удар на ядерный удар и полномасштабная конфронтация на полномасштабную конфронтацию"... Мы контролируем текущие и потенциальные грядущие вызовы ошеломительной ядерной мощью», - приводит ТАСС сообщение МИД КНДР.

В Северной Корее считают, что расширение военного присутствия США «превратит Корейский полуостров в огромный военный арсенал и еще более критическую зону боевых действий».

Власти Северной Кореи подчеркнули, что в условиях явно враждебного отношения со стороны Америки не возможны «какие-либо контакты или диалоги с США», поэтому нужно вести разговор на языке силы.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности к переговорам с КНДР, чтобы «открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером».