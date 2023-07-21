МО РФ показало штурм вражеских окопов в зоне спецоперации от первого лица

Украинские боевики отступили, бросив в окопах убитых и раненых, большое количество оружия и боеприпасов.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»

Штурмовой отряд одного из соединений ВДВ успешно атаковал вражеские позиции и выбил боевиков их укрепленных окопов. Минобороны России поделилось кадрами боя в зоне СВО.

Успешному штурму предшествовала разведка местности с помощью БПЛА ВДВ, которые помогли обнаружить взводный опорный пункт ВСУ. По заданным координатам был нанесен артудар, а затем позиции боевиков были обстреляны из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов.

Штурмовой отряд получил приказ захватить опорный пункт ВСУ в лесном массиве и успешно справился с поставленной задачей. После боя украинские боевики отступили, бросив в окопах убитых и раненых, а также большое количество оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что более 20 штурмовиков ЦВО наградили за отражение контрнаступления на Краснолиманском направлении: российские военнослужащие свои позиции не сдали и уничтожили превосходящие силы противника и техники.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.