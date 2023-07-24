Девять человек погибли после обрушения потолка в китайской школе

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Девять человек погибли после обрушения потолка в спортивном корпусе на территории средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Еще два человека находятся под завалами.

Обрушение произошло в воскресенье в 16:00 по пекинскому времени (11:00 по Москве). Изначально считалось, что под завалами оказались не менее 10 человек. В настоящее время двое еще числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Задержаны ответственные лица компании, которые проводили ремонт в здании. Следователи считают, что крыша в спортивном корпусе была повреждена из-за нарушения правил проведения работ. После этого дожди привели к ее обрушению.

Ранее при обрушении моста в Луге пострадали восемь человек, один погиб.