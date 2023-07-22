При обрушении моста в Луге пострадали восемь человек, один погиб

Над сухой канавой, где обрушился мост, проводятся следственные действия.

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В Луге в результате обрушения моста погиб человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Как указано в сообщении, трое пострадавших, получивших травмы средней тяжести, проходят обследование в Лужской больнице, троим оказали медицинскую помощь на месте, еще двое сами обратились за помощью в больницу.

СК по региону подтвердили гибель человека при обрушении моста. Над сухой канавой, куда упали люди, ведутся следственные дейсвия.

Ранее в Йоханнесбурге после взрыва газа обрушилась дорога. Служба спасения города подтвердила эту информацию.