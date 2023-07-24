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Мотострелки Северного флота отработали взаимодействие с артиллерией

05:47 24.07.2023
Бойцы отработали тактику действий в наступлении и обороне во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, расчетами минометов «Василек» и ракетных систем залпового огня «Град», а также самоходных противотанковых комплексов «Штурм-С».
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Ротное тактическое учение прошло на одном из военных полигонов в Мурманской области. Там тренировались военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Главным образом бойцы отрабатывали активное взаимодействие мотострелкового подразделения с артиллерией.

Военнослужащие отработали тактику действий в наступлении и обороне во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, расчетами минометов «Василек» и ракетных систем залпового огня «Град», а также самоходных противотанковых комплексов «Штурм-С».

Бойцы потренировались вести огонь из стрелкового оружия, вооружения боевых машин, орудий, минометов и гранатометов. Стреляли по мишеням, которые имитируют иностранную военную технику. Инструкторы из числа участников спецоперации показали мотострелкам ее уязвимые и слабые места.

Кроме того, бойцы отработали тактические приемы с занятием позиций, с которых можно нанести наиболее эффективное огневое поражение живой силе противника.

Ротное тактическое учение - это высшая форма обучения военнослужащих на этапе слаживания рот. Такая подготовка военнослужащих отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота позволяет им эффективно выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как бойцы Южного военного округа проходят огневую подготовку в тылу спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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