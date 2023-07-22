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Бойцы ЮВО прошли огневую подготовку в тылу спецоперации

08:20 22.07.2023
Бойцы одного из подразделений ЮВО прибыли в тыл в зоне спецоперации для отдыха и восстановления боевой готовности.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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После плановой замены на передовых позициях бойцы Южного военного округа проходят подготовку на одном из полигонов в тылу проведения спецоперации. Соответствующие кадры предоставили в Минобороны России.

«Прибыв с линии боевого соприкосновения, военнослужащие не теряют ни минуты и продолжают совершенствовать на полигонах в зоне СВО свои навыки в огневой подготовке и тактике ведения боя в различных условиях», - сообщили в ведомстве.

Бойцы ежедневно стреляют из всех видов стрелкового и артиллерийского оружия, а также проходят боевое слаживание с только что прибывшими военнослужащими по контракту, которые прошли курс интенсивной боевой подготовки на полигонах Минобороны РФ.

«Здесь на полигоне у нас проходит огневая подготовка. Стрельба с автоматов, с пистолетов. Также здесь тренируются у нас РПГ. С зениток стреляют, с АГС стреляем. Не остается того момента, чтобы мы сидели просто так», - рассказал инструктор с позывным Семак.

Семак заключил, что подготовка бойцов проходит отлично. В доказательство своих слов он показал мишень с кучной стрельбой и попаданием в 8, 9 и 10 круги одного из военнослужащих.

Ранее российские десантники-противотанкисты, выведенные в тыл для восстановления боеспособности, на квадроциклах выполнили пуски ПТУР.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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