Байден призвал Нетаньяху не спешить с законопроектом о судебной реформе

Президент США считает, что премьеру Израиля следовало бы сосредоточиться на объединении людей, учитывая угрозы и вызовы, которые стоят перед страной.

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Президент Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не продвигать запланированное голосование в израильском Кнессете по законопроекту, который является частью правительственной реформы судебной системы, сообщает Axios. Глава Белого дома заявил, что он очень обеспокоен его потенциальными последствиями.

Байден сказал, что нынешнее предложение о судебной реформе, видимо, вызывает больше, а не меньше разногласий, сообщает издание. Поэтому президент США считает, что Нетаньяху следовало бы сосредоточиться на объединении людей и поиске консенсуса, учитывая угрозы и вызовы, которые стоят перед Израилем.

В телефонном разговоре на прошлой неделе Байден призвал Нетаньяху попытаться добиться широкого консенсуса в отношении его закона о пересмотре судебной системы, пишет издание. Согласно двум источникам, проинформированным о звонке, президент США сказал, что он не единственный, кого беспокоит, куда премьер-министр ведет Израиль.

Ранее тысячи израильских резервистов, в том числе летчики-истребители и сотрудники подразделений разведки, кибербезопасности и специальных операций ЦАХАЛа заявили, что они не прибудут на службу, если законопроект о судебной реформе будет принят в Кнессете. Голосование назначено на понедельник.

Пентагон встревожен тем, что кризис, с которым столкнулись израильские военные, может иметь негативные последствия для израильской стратегии сдерживания и побудить Иран или «Хезболлу» к проведению военных провокаций, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе.

Кризис, особенно в израильских военно-воздушных силах, также может иметь негативные оперативные последствия для сил США, которые тесно сотрудничают с Израилем в регионе.

Протесты против законопроекта, который ограничивает возможности Верховного суда страны рассматривать действия правительства, проходят в Израиле с января.