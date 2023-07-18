Су-25СМ выпустили свыше 150 неуправляемых ракет по позициям врага на Красно-Лиманском направлении
В зоне проведения спецоперации на Красно-Лиманском направлении боевое дежурство несут экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО). Минобороны РФ показало кадры ликвидации огневых средств и живой силы украинских националистов.
Во время боевых вылетов штурмовики применили более 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет (С-8КОМ) калибром 80 миллиметров. Чтобы скрыться от средств ПВО противника, российские летчики приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 километров в час и огибали рельеф местности на высоте, не превышающей 25 метров.
«Выполнили полет по маршруту: выход в район цели - маневр - пуск неуправляемых ракет - противоракетный маневр - выход из района цели. Все цели поражены. Полет выполнялся на предельно малых высотах, высота 25 метров, скорость 800 (км/ч. — Прим.ред.)», - рассказал старший летчик с позывным «Джусай».
Ракетные пуски выполнялись по площадным целям с выполнением приема кабрирования. При этом самолет резко набирает высоту и задирает нос выше горизонта, чтобы задать определенный угол выпускаемым ракетам.
После поражения цели экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, при котором выпускаются тепловые ловушки. Затем Су-25СМ вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.