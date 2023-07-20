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Бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов при попытке форсировать Днепр на Херсонском направлении

05:44 20.07.2023
Артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали два их минометных расчета и живую силу, гаубица Д-30, склад с ГСМ.
Бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов при попытке форсировать Днепр на Херсонском направлении
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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На Херсонском направлении три быстроходные лодки украинских диверсантов были уничтожены при их попытке форсировать реку Днепр. Форсирование реки пресекла группировка войск «Днепр». Об этом доложил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходных лодки с военнослужащими ВСУ», - заявил он.

Также артиллеристы группировки ударили по позициям артиллерийских и минометных расчетов противника. Националисты базировались в районах населенных пунктов Кизомыса, Антоновки и Львово. В результате ударов уничтожены два минометных расчета и живая сила противника, гаубица Д-30, склад с горюче-смазочными материалами.

В начале июля артиллеристы отряда «Ливадия» утопили баржу боевиков в районе Антоновки. Один из вражеских минометных расчетов расположился на правом берегу Днепра в районе Антоновки. Отряды добровольцев вели по ним огонь из артиллерийских орудий Д-20.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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