Под Красноярском нашли тело 16-летней девушки

Тело с признаками насильственной смерти нашли в лесосеке, недалеко от трассы, проходящей через Дивногорск.

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По сообщению Прокуратуры Красноярского края, вечером в понедельник 24 июля в Дивногорске нашли тело пропавшей без вести 16-летней девушки. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня около 19.30 ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено в лесосеке недалеко от трассы р-257 вдоль г. Дивногорска», - говорится в социальной сети прокуратуры.

В настоящее время проводится расследование и устанавливается круг подозреваемых. В прокуратуре отметили, что семья погибшей характеризуется положительно и на учете не стоит.

Ранее волонтеры сообщили, что девушка ушла в субботу 22 июля и так и не вернулась. Она не пришла на встречу с подругой и не появилась вечером дома, мобильный телефон был отключен.

В начале июля также убитой нашли пропавшую 12-летнюю школьницу из Челябинской области, тело девочки нашли у дороги на ферму, а личные вещи были обнаружены в реке. Убийцей оказался местный житель, он был задержан.