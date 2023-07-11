Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли убитой

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Пропавшую в Челябинской области 12-летнюю школьницу из Сима нашли убитой. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Школьницу искали с 9 июля, когда она ушла из дома и не вернулась.

Как уточняет издание Е1, тело девочки нашли у дороги на ферму, ранее в реке обнаружили ее личные вещи.

Подозреваемый в жестокой расправе над ребенком местный житель уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее полицейские задержали в Великом Новгороде молодого человека, подозреваемого в убийстве своей девушки. Они обнаружили тело погибшей в бочке на балконе.