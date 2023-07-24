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Синоптик Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве

Елизавета Кондрикова
19:05 24.07.2023
Вильфанд: юго-западный ветер принесет июльское тепло в столицу.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Российский метеоролог и директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд сообщил, что к середине недели температура воздуха в Москве поднимется до 27 градусов, что выше нормы на 3-4 градуса. Тепло вернется в город к среде-четвергу.

«С Балкан к нам будут поступать воздушные массы, и температура воздуха повысится примерно на пять градусов. А уж в среду и тем более четверг - еще на три-четыре градуса. Если сегодня температура ниже нормы на 4 градуса, то в четверг она будет выше нормы на 3-3,5 градуса», - рассказал Звезде метеоролог.

Сейчас в городе наблюдается совершенно не свойственная для третьей декады июля погода, которая ниже нормы на 4-4,5 градусов. Вильфанд объяснил это «экзотической траекторией», по которой юго-западный воздух достиг территории столицы: воздушные массы полярного происхождения, сформировавшись на севере, переместились по западной границе России на юг, а оттуда в центральную часть страны и в Москву.

Ранее в начале июля столица переживала экстремально высокие температуры, которые держались и днем, и ночью.

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