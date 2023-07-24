Экономист Марголин рассказал, как бороться с финансовыми пирамидами в Сети

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Бороться с ростом числа финансовых пирамид в Интернете можно популяризацией венчурного бизнеса и финансовым просвещением россиян. Таким мнением со «Звездой» поделился проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин. Он прокомментировал распространение в интернете онлайн-игр с признаками финансовых пирамид.

«Отсюда следует две истории. Необходимо, чтобы программа повышения финансовой грамотности работала эффективнее. Бесплатный сыр только в мышеловке. Ну и надо популяризировать венчурный бизнес, где есть риски, но и государственное регулирование тоже. Он связан с реализацией инновационных проектов, способствует развитию страны, а пирамиды способствуют обогащению тех, кто их строит», - объяснил Марголин.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что все больше финансовых пирамид маскируются под онлайн-игры. Более 22% подобных проектов привлекают пользователей возможностью быстрого и легкого «заработка» внутри игры. Как отметили в ЦБ РФ, в таких играх отсутствует соревновательный момент, проекты недолговременные и заманивают низкой суммой участия.