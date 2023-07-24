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В России зафиксировали рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

Сергей Лебедев
10:35 24.07.2023
Отличительной особенностью таких игр является отсутствие соревновательного процесса.
В России зафиксировали рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр
© Фото: Nicolas Armer, dpa, GlobalLookPress
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Центральный банк Росси выявил рост числа финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ. Более 22% подобных проектов привлекают пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры. В них действует формат «заплати и выиграй».

Отличительной особенностью таких игр является отсутствие соревновательного процесса. В Центробанке подчеркнули, что большинство пирамид являются небольшими анонимными проектами с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия.

Напомним, ранее в Центробанке рассказали о новой схеме, которую мошенники используют, чтобы выманить деньги у своих жертв. Они через электронную почту приглашают якобы на личный прием в ЦБ РФ.

В Банке России объяснили, каким образом выглядят такие письма-ловушки. В них упоминают имя и отчество жертвы, также обозначено место и время приема. Мошенники с помощью подмены адреса электронной почты указывают в строке отправителя домен Центробанка cbr.ru.

После того как жертва получает письмо, начинаются звонки якобы из ЦБ. Под различными предлогами мошенники будут стараться узнать данные банковской карты, СМС-код, также лжесотрудники Банка России попытаются убедить перевести им денежные средства.

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