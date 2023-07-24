Прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Лерчек под домашний арест

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Прокуратура обжаловала решение суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, под домашний арест. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Следственный комитет попросил суд изменить меру пресечения для блогера Чекалиной и ее супруга Артема на домашний арест в связи с тем, что они систематически нарушали запрет на определенные действия – в частности, пользовались интернетом с помощью третьих лиц. Однако суд не удовлетворил ходатайство следствия.

В марте этого года против Чекалиных возбудили два уголовных дела. Сначала речь шла о неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, однако впоследствии было заведено второе дело – об отмывании более 130 миллионов рублей.