Суд признал факт нацистского геноцида в Московской области в годы Великой Отечественной

По данным Генпрокуратуры России, в ходе оккупации погибли более 26 тысяч человек.

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Суд признал факт геноцида, осуществленного нацистами в Московской области в ходе ее оккупации в 1941-42 годах. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«В суде установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей», - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что немцы использовали принудительный труд для строительства оборонительных рубежей, а также выгоняли людей на дороги и поля для разминирования.

Уточняется, что в ходе оккупации Московской области погибли более 26 тысяч человек, а материальный ущерб со стороны захватчиков превысил 6,4 триллионов рублей.

Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом действия нацистов на территории Волгоградской области в годы Великой Отечественной войны.