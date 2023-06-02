Прокуратура потребовала признать геноцидом действия нацистов на территории Волгоградской области в годы ВОВ

Ущерб региону за период оккупации был оценен более чем в 130 тысяч человек и 17 триллионов рублей.

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Прокуратура Волгоградской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР на территории региона. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Речь идет об оккупации в годы Великой Отечественной войны - нацисты находились на территории сегодняшней Волгоградской области с июля 1942 года по февраль 1943 года.

«Установлено, что с первых дней, как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками. Оккупационными властями была введена трудовая повинность для работы на пользу Германии и вермахта», - говорится в сообщении.

Также в Генпрокуратуре вспомнили конфискацию гитлеровцами продовольствия у населения, расправы над мирным населением, угон жителей на работы в Германию и отправку в концентрационные лагеря.

Кроме этого, нацисты содержали советских военнопленных в несовместимых с жизнью условиях.

Ущерб региону за период оккупации был оценен более чем в 130 тысяч человек и 17 триллионов рублей.

Ранее Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной.