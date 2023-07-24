Мантуров: месячный объем выпуска средств поражения превысил все, что было заказано в 2022 году

Практически все предприятия за редким исключением выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики, подчеркнул вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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Месячный объем выпуска средств поражения предприятиями отечественной оборонки превысил суммарный за прошлый год. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.

«Если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», - цитирует его РИА Новости.

По словам Мантурова, с начала 2023 года показатели производства многих видов вооружения и техники выросли в сравнении с предыдущим годом. Он также подчеркнул, что российские предприятия выдерживают планы-графики.

На прошлой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о существенном росте производства военной техники и вооружения в РФ. Он также сообщил о планах увеличить объемы выпуска истребителей пятого поколения.