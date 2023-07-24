Мантуров: месячный объем выпуска средств поражения превысил все, что было заказано в 2022 году
Месячный объем выпуска средств поражения предприятиями отечественной оборонки превысил суммарный за прошлый год. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.
«Если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», - цитирует его РИА Новости.
По словам Мантурова, с начала 2023 года показатели производства многих видов вооружения и техники выросли в сравнении с предыдущим годом. Он также подчеркнул, что российские предприятия выдерживают планы-графики.
На прошлой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о существенном росте производства военной техники и вооружения в РФ. Он также сообщил о планах увеличить объемы выпуска истребителей пятого поколения.