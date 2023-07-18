ОПК Мишустин заявил, что Россия существенно нарастила производство военной техники и вооружения Алексей Курильченко Михаил Мишустин сообщил о планах увеличить объемы выпуска истребителей пятого поколения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Председатель Правительства России Михаил Мишустин рассказал о существенном росте производства военной техники и вооружения в РФ. В ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России премьер отметил, что параллельно ведется работа над импортозамещением. «С учетом дополнительных потребностей Министерства обороны налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов... Среди них особо востребованное вооружение - военная техника, а также средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование. Идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике», - отметил глава российского правительства. Также Мишустин заявил, о планах увеличения объемов производства истребителей пятого поколения. Экспертное мнение и аналитика