Госдума приняла закон о кредитных каникулах для родителей участников СВО

Кредитные каникулы для участников специальной военной операции распространяются и на их родителей.

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Государственная дума России приняла законопроект, позволяющий родителям участников спецоперации оформлять кредитные каникулы.

Проект принят в третьем чтении. Он предусматривает расширение кредитных каникул для всех созаемщиков, включая родителей и усыновителей. Сейчас кредитными каникулами могут воспользоваться только жена, дети и иждивенцы участника СВО.

При гибели бойца или при получении тяжелой инвалидности кредит будет обнуляться.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, позволяющий приостановить выплаты по займам участникам СВО. В период кредитных каникул военнослужащие освобождаются от внесения платежей, а кредитные организации не будут начислять неустойку за просрочку.