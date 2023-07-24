Российский FPV-дрон поразил украинский танк и разнес его на куски
Неприятельский танк исчез в ярком пламени взрыва - это результат действий российской беспилотной авиации.
© Видео: Батальон имени Судоплатова © Фото: Батальон имени Судоплатова
Российское оборонное ведомство публикует кадры уничтожения вражеского танка.
После попадания российского боеприпаса украинский танк красочно взорвался, навсегда вычеркнув себя из списка готовых к бою машин.
Уточняется, что танк неприятеля был поражен и уничтожен российским FPV-дроном.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.