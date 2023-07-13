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Маск сообщил о создании компании, которая будет заниматься искусственным интеллектом

Сергей Лебедев
03:09 13.07.2023
D ней будут работать бывшие сотрудники известных технологических компаний.
Маск сообщил о создании компании, которая будет заниматься искусственным интеллектом
© Фото: www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Американский миллиардер Илон Маск сообщил о создании компании xAI. Она будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.

«Объявляю о формировании xAI для понимания реальности», - написал Илон Маск в своем Twitter.

На сайте компании указано, что в ней будут работать бывшие сотрудники известных технологических компаний.

Напомним, аналитики предполагают, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 миллионов рабочих мест, среди них секретари и сотрудники, занимающиеся вводом данных. При этом в следующие пять лет потребность в аналитиках данных, экспертах по машинному обучению и кибербезопасности увеличится на 30%.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин в беседе с телеканалом «Звезда» назвал профессии, которые оказались под угрозой исчезновения из-за развития нейросетей. Вскоре потерять работу могут программисты, дизайнеры и журналисты.

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