Девять человек ранены из-за взрыва на военной базе на Тайване

Инцидент произошел на военной базе «Сянфэн» возле города Цзилун в 15:00 по местному времени (около 10:00 по Москве).

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На военной базе на северо-востоке Тайваня возле города Цзилун прогремел взрыв, в результате которого были ранены как минимум девять человек, сообщает Центральное информационное агентство.

Два человека находятся в тяжелом состоянии. Все девять человек были направлены в медучреждения, им оказывается помощь. Что стало причиной взрыва, пока не известно. На месте событий работают специалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным агентства, в арсенале военной базы при проверке боеприпасов сдетонировал 120-миллиметровый минометный снаряд.

В конце прошлого месяца Госдепартамент США одобрил пакет военной помощи Тайваню. В него войдут боеприпасы, запчасти для техники и программное обеспечение.