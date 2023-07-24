Польша анонсировала создание нового саперного батальона на границе с Белоруссией
По мнению Мариуша Блащака, польские солдаты будут лучшей гарантией безопасности страны.
© Фото: Jakob Ratz, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о скором создании саперного батальона. По его словам, он будет размещаться на границе с Белоруссией, в городе Августов.
«В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», - написал Блащак на своей странице в Twitter.
По мнению Мариуша Блащака, польские солдаты будут лучшей гарантией безопасности страны.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области подбили польский танк PT-91.