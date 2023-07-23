Forbes Polska: в Запорожской области подбили польский танк PT-91

Издание Forbes Polska сообщило о потерях 22-й механизированной бригаде, которая использовала в бою польские танки PT-91.

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В Запорожской области был подбит первый польский танк PT-91, об этом пишет издание Forbes Polska.

В материале указано, что экипаж танка «ретировался, когда начала стрелять российская артилллерия». Также уточняется, что 22-я механизированная бригада является единственной, которая использует в бою танки PT-91. По словам автора материала, ранее она находилась в резерве и только теперь, судя по всему, вступила в бой. В результате столкновения формирование понесло серьезные потери.

Ранее расчеты российских самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» уничтожили в лесу самоходную гаубицу AHS Krab польского производства. Координаты цели были получены с беспилотника.