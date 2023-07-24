«Прорыв» на Купянском направлении: редкие кадры боевой работы Т-90М в зоне СВО

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало редкие кадры боевой работы танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа (ЗВО) в ходе выполнения задачи на Купянском направлении в зоне специальной военной операции.

Получив целеуказания, экипаж бронемашины выдвинулся из укрытия на рубеж открытия огня, чтобы как можно скорее поразить цели. Уверенно действуя на поле боя, танкисты Вооруженных сил России подавили огневые точки и опорные пункты вооруженных формирований украинских националистов в условиях применения противником противотанковых средств поражения.

«Пока наша машина отрабатывала, заметили передвижение, присмотрелись, сначала наблюдали. Заметили, что это противник, и отработали полный конвейер. Вызвали огонь на себя и сразу же оттуда откатились», - рассказал командир танковой роты с позывным «Охотник».

Командование группировки не раз отмечало, что танкисты ЗВО уверенно и профессионально действуют на линии боевого соприкосновения, уничтожая огневые точки, наблюдательные пункты и технику украинских боевиков.

Ранее военнослужащие танковой роты Западного военного округа уничтожили бронетехнику и разгромили вражеские позиции на Купянском направлении в зоне СВО. В Минобороны России сообщили, что экипажи танков Т-72Б3М выдвинулись по пересеченной местности к разведывательному опорному пункту украинских националистов и, развернувшись в боевой порядок, открыли огонь по их позициям.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.