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Сотрудники фельдъегерско-почтовой связи ускорили доставку писем и посылок в зону СВО

Максим Низкодубов
13:42 24.07.2023
Больше всего сил на передовой дает весточка из дома. Важность таких грузов понимает каждый, и специальная почтовая служба делает все, чтобы каждый адресат получил свое письмо.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В кузове армейского «КамАЗа» нет ни боеприпасов, ни вооружения. Однако этот груз для наших бойцов на передовой имеет не менее важную ценность. В запечатанных коробках и конвертах находится напоминание из дома, где возвращения каждого из наших военных ждут с нетерпением. Грузы от Камчатки и Калининграда прибывают в сортировочный центр, где складируется и корреспонденция и посылки.

Обменный пункт фельдъегерской связи на Донецком направлении - один из главных почтовых узлов в зоне СВО. Со всей страны сюда прибывают посылки, бандероли и письма. Здесь же сотрудники их сортируют по направлениям и категориям.

Одну партию, а это полный кузов «КамАЗа», фельдъегери за время спецоперации наловчились обрабатывать всего за три часа. Хотя раньше на это могла уйти половина рабочего дня. Уже отсортированные по направлению посылки снова грузят в машину. И назначают встречу с представителями конкретного подразделения, которые на безопасной территории принимают груз. Строгое условие таких операций - соблюдение полной секретности.

Сегодня почтовая логистика в зоне спецоперации отлажена до автоматизма. Вместо недельной доставки от центрального узла в Москве до конкретного получателя в зоне СВО требуется не больше двух суток. А это значит, что письма и гостинцы из дома наши бойцы будут получать гораздо оперативнее.

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