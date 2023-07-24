Эксперт Барсуков спрогнозировал повышение на 0,5% ставки по ипотеке на вторичном рынке

При этом ставка по ипотеке должна остаться приемлемой для того, чтобы люди продолжали брать ипотечные кредиты.

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Повышение Центробанком России ключевой ставки не ведет автоматически к поднятию ставок по ипотеке. Они на рынке первичного жилья не изменились. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Это должно правительство делать. Я не уверен, что это сделают. Получается, что для "первички" ставки как были, так и есть», - отметил эксперт.

Константин Барсуков подчеркнул, что в вопросе вторичного жилья нужно смотреть за реакцией банков. Они пока довольно сдержанно отнеслись к повышению ключевой ставки.

«Нет массового поднятия ипотечных ставок. Но, думаю, в августе они произойдут. Думаю, что на полпроцента ставка поднимется», - добавил Константин Барсуков.

По его словам, с учетом того, что ранее цены на вторичное жилье упали, ставка по ипотеке будет приемлемой для того, чтобы люди продолжали брать ипотечные кредиты.

Напомним, в конце прошлой недели Центробанк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. В ЦБ РФ не стали исключать дальнейшее повышение ключевой ставки.