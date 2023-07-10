Лжесотрудники Центробанка стали вызывать граждан на личный прием в ЦБ

Если записи на прием в Банк России не было, сообщение с приглашением следует удалить.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Центробанке рассказали о новой схеме, которую мошенники используют, чтобы выманить деньги у своих жертв - злоумышленники стали приглашать якобы на личный прием в ЦБ.

«Теперь они не только звонят людям от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России», - говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.

В Банке России объяснили, каким образом выглядят такие письма-ловушки. В них злоумышленники сначала упоминают имя и отчество своей жертвы, также обозначено место и время приема.

Мошенники с помощью подмены адреса электронной почты указывают в строке отправителя домен Центробанка cbr.ru.

После того как жертва получает письмо, начинаются звонки якобы из ЦБ. Под различными предлогами мошенники будут стараться узнать данные банковской карты, СМС-код, также лжесотрудники Банка России попытаются убедить перевести им денежные средства.

«Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение», - посоветовали в ЦБ.

Ранее эксперты рассказали о новом виде мошенничества с помощью чат-ботов, новизна такой схемы заключается в грамотных текстах, которые генерирует искусственный интеллект.