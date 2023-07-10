В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лжесотрудники Центробанка стали вызывать граждан на личный прием в ЦБ

Анна Назайкина
12:21 10.07.2023
Если записи на прием в Банк России не было, сообщение с приглашением следует удалить.
Лжесотрудники Центробанка стали вызывать граждан на личный прием в ЦБ
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Центробанке рассказали о новой схеме, которую мошенники используют, чтобы выманить деньги у своих жертв - злоумышленники стали приглашать якобы на личный прием в ЦБ.

«Теперь они не только звонят людям от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России», - говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.

В Банке России объяснили, каким образом выглядят такие письма-ловушки. В них злоумышленники сначала упоминают имя и отчество своей жертвы, также обозначено место и время приема.

Мошенники с помощью подмены адреса электронной почты указывают в строке отправителя домен Центробанка cbr.ru.

После того как жертва получает письмо, начинаются звонки якобы из ЦБ. Под различными предлогами мошенники будут стараться узнать данные банковской карты, СМС-код, также лжесотрудники Банка России попытаются убедить перевести им денежные средства.

«Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение», - посоветовали в ЦБ.

Ранее эксперты рассказали о новом виде мошенничества с помощью чат-ботов, новизна такой схемы заключается в грамотных текстах, которые генерирует искусственный интеллект.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:46 В стране и мире
Видео
Матвиенко передала послание Путина китайскому лидеру Си Цзиньпину
12:38 В стране и мире
Bild: США и Германия блокируют заявку Киева в НАТО
12:21 В стране и мире
Лжесотрудники Центробанка стали вызывать граждан на личный прием в ЦБ
11:44 В стране и мире
Гладков объявил о приостановке на неделю возвращения жителей в Шебекинский городской округ
11:21 В стране и мире
Время ожидания у Крымского моста со стороны Тамани составляет более четырех часов
Популярное
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.