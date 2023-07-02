Два самолета ВВС Колумбии потерпели крушение к юго-востоку от Боготы

По предварительным данным, инцидент произошел на территории авиабазы ВВС Колумбии в населенном пункте Апиай.

© Видео: BNONews, Twitter © Фото: BNONews, Twitter

Два самолета национальных ВВС Колумбии разбились в населенном пункте Апиай к юго-востоку от Боготы. О происшествии сообщило издание Heraldo del Norte.

«Два самолета Военно-воздушных сил Колумбии только что разбились в Апиае в Мете», - пишет издание в Twitter.

Сообщается, что два моторных самолета из низколетящей группы столкнулись, взорвались и упали на землю. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как горящие обломки заливают водой. О судьбе летчиков и точных причинах крушения не сообщается.

Неделю назад в подмосковном Ступино разбился легкомоторный самолет Як-52. На борту находились два человека, оба погибли при крушении.