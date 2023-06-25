Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В результате крушения легкомоторного самолета ЯК-52 погибли два человека, от самолета почти ничего не осталось. Соответствующие кадры предоставили в СК РФ.
На борту самолета были 21-летний пилот и 17-летняя девушка-пассажир. Воздушно судно упало недалеко от подмосковного Ступино. К месту трагедии сейчас направляются экстренные службы.
По информации Telegram-канала «112», причиной крушения стал недостаточный набор высоты. В итоге Як-52 не смог выйти из фигуры и рухнул. Пилотом был чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный, пассажиром - Арина Чубыкина, девушка друга. Молодой человек Арины в момент крушения самолета находился на аэродроме, добавили в Telegram-канале. https://t.me/ENews112/14367
О гибели человек в результате крушения самолета стало известно в воскресенье утром. Инцидент произошел в поселке Малино под Ступино.