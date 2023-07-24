СК даст оценку информации о преступлениях украинских боевиков в отношении военных медиков

По данным медслужбы сводной казачьей бригады «Дон», украинские националисты целенаправленно пытаются убивать российских военных медиков в зоне СВО, объявляя за это награды.

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Следственный комитет России сообщил, что сотрудники ведомства дадут правовую оценку информации, касающейся преступлений вооруженных формирований украинских националистов в отношении российских военных медиков.

В СК РФ привели данные медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон», бойцы которой рассказали, что украинские радикалы, нарушая нормы международного права, целенаправленно пытаются убивать российских военных медиков, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, при этом за их ликвидацию объявляется награда.

«В качестве примера приведен факт одного из прицельных обстрелов медицинского экипажа», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также стало известно, что СК РФ возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, который погиб в Запорожской области в результате украинского обстрела. По данным Минобороны России, националисты нанесли удар кассетными боеприпасами. Кроме того, сообщалось, что в результате вражеского обстрела ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, а также сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.