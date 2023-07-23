Опубликованы кадры с места взрыва гранаты в Подмосковье

Четыре человека, среди которых два несовершеннолетних, были госпитализированы.

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Следственный комитет России показал кадры с места застолья в Подмосковье, где 23-летний житель взорвал гранату.

Согласно сообщению ведомства, мужчина, находясь в жилом доме стал демонстрировать своим знакомым конструктивно схожий с боевой ручной осколочной гранатой предмет. При этом он в игровой форме вынимал и вставлял обратно чеку. В результате неосторожности произошел взрыв.

Вследствие взрыва мужчина скончался на месте, еще четыре, среди которых есть несовершеннолетние, пострадали и были госпитализированы.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья во время застолья взорвал гранату. Telegram-канал «112» сообщал, что между отдыхающими возник конфликт.