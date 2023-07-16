Прокуратура опубликовала видео наезда на пешеходов в Электростали

На видео видно, как водитель сбивает двух пешеходов и скрывается с места преступления.

© Видео: Прокуратура Московской области, Telegram © Фото: mosoblproc, Telegram

Прокуратура Московской области опубликовала видео в своем Telegram канале, на котором четко видно, как водитель на большой скорости сбивает двух пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на проспекте Ленина, Электросталь.

Утром в 7 утра пьяный автомобилист сбил 91-летнюю женщину и 55-летнего мужчину в Электростали. Женщина скончалась на месте, мужчина был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По сообщениям Прокуратуры МО, личность водителя установлена и вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.