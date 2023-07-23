В Башкирии спасли 23 человека из огневого кольца в горящем лесу

В течении недели сотрудники МЧС боролись с лесными пожарами, чтобы не дать огню подойти населенным пунктам. В один момент 23 из них оказались в огневой ловушке.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Башкирии во время тушения лесных пожаров спасли из огневой ловушки 18 сотрудников МЧС, двух добровольцев, одного сотрудника минлесхоза и двоих из центра тушения лесных пожаров. Об этом сообщили в МЧС России.

В Белорецком районе Башкортостана около недели велась борьба с лесным пожаром, 70 сотрудников МЧС России тушили огонь, не давая ему подойти к трем близлежащим населенным пунктам Узян, Азнагулово и Катарыш.

«В один момент из-за резкой перемены направления ветра на одном из участков из низового огонь перешел в верховой, отрезав путь находящимся на участке пожарным. 23 человека попали в огненную ловушку», - сообщили в ведомстве.

Спасать оказавшихся в ловушке вылетел вертолет. Из-за густого дыма от горящего леса пилоту пришлось почти вслепую искать людей. Помогла выпущенная сотрудниками МЧС РФ сигнальная ракета. В результате 23 человека эвакуировали. Никто не пострадал.

Ранее в мощном пожаре под Екатеринбургом сгорели десятки домов. Около трехсот человек эвакуировали из поселка Шайдуриха.