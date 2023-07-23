Тело ранее пропавшего шестилетнего ребенка обнаружили в водоеме Кемеровской области

© Фото: СК РФ

Следственный комитет Российский Федерации сообщил, что в ходе поисковых мероприятий после пропажи шестилетнего мальчика в Кузбассе его тело было обнаружено в водоеме неподалеку от его дома.

Ведомство сообщает, что на данный момент следователи осматривают место происшествия.

«В рамках расследования будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти мальчика», - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Кроме того, будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка, сообщили в СК РФ.

Ранее в Кемеровской области трое подростков, спускающиеся с пика Поднебесный, потерялись в тайге. В поисках пропавших детей были задействованы беспилотники.