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Тело ранее пропавшего шестилетнего ребенка обнаружили в водоеме Кемеровской области

Игнат Далакян
07:15 23.07.2023
Следственным комитетом России осматривается место происшествия.
Тело ранее пропавшего шестилетнего ребенка обнаружили в водоеме Кемеровской области
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет Российский Федерации сообщил, что в ходе поисковых мероприятий после пропажи шестилетнего мальчика в Кузбассе его тело было обнаружено в водоеме неподалеку от его дома.

Ведомство сообщает, что на данный момент следователи осматривают место происшествия.

«В рамках расследования будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти мальчика», - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Кроме того, будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка, сообщили в СК РФ.

Ранее в Кемеровской области трое подростков, спускающиеся с пика Поднебесный, потерялись в тайге. В поисках пропавших детей были задействованы беспилотники.

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