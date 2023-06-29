В Кемеровской области трое подростков потерялись в тайге

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Сотрудники экстренных служб и полицейские организовали масштабную поисковую операцию. Они обследуют склон пика Поднебесный, тропу до Соболиного приюта, территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, поселок Амзас, переправы и дорогу к реке Амзас.

В МВД РФ по Кемеровской области отметили, что ситуация осложняется гористым характером местности. В поисках задействовали беспилотники.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге нашли тело шестилетнего мальчика из приемной семьи, которого искали три дня. Выяснилось, что он умер несколько месяцев назад. Опекун скрыла гибель ребенка и сообщила о его пропаже 26 июня.

Заведено уголовное дело. Женщину уже задержали. Под уголовную ответственность могут попасть и сотрудники органов опеки. Отмечается, что они не следили за жизнью ребенка в приемной семье. Это и позволило долго скрывать его смерть.