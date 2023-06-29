В Кемеровской области трое подростков потерялись в тайге
Дети в составе туристической группы спускались с пика Поднебесный.
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, GlobalLookPress
В Кемеровской области в тайге пропали трое подростков, которые в составе туристической группы спускались с пика Поднебесный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Отмечается, что 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин ушли вперед основной группы, но к лагерю так и не вышли.
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