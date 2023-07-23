Беженку с Украины возмутили надписи на русском в Праге

Украинская беженка призвала убрать «подальше от глаз детей» надписи на русском языке и символику СССР на станции метро в Праге.

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Украинская беженка возмутилась наличию русскоязычных надписей и советской символики на одной из станции метро в Праге. Об этом передает RT.

Отмечается, что беженку с Украины возмутили серп и молот, флаг СССР и надписи на русском языке о советско-чехословацкой дружбе на самой загруженной станции метро «Андел». Если местные жители не замечают эти надписи и символы, то гостей Праги «они зачастую выводят из себя».

В результате 35-летняя украинка Ольга, приехавшая в Прагу несколько месяцев назад, обратилась с призывом к местным властям убрать «подальше от глаз детей» возмутительные слова.

«Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке. Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», - цитирует издание речь женщины.

Как сообщает Пражское транспортное предприятие, надписи являются неотъемлемой частью интерьера станции, поскольку отражают часть истории не только пражского метро, но и самой Чешской республики.

Аналогичный ответ дали и в мэрии Праги, тоже сославшись на историческое значение станции. При этом ряд политиков поддержал демонтаж элементов интерьера станции.

Ранее жители украинского города Белая Церковь подрались из-за исполнения песни «На теплоходе музыка играет» на русском языке.