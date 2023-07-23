Жители украинского города Белая Церковь подрались из-за песни на русском языке

Исполнение на русском языке песни «На теплоходе музыка играет» обернулось дракой в городе Белая Церковь на Украине.

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Неприятие русской речи стало причиной массовой драки в городе Белая Церковь на Украине. Об этом написало в Telegram украинское издание Klymenko Time.

По информации СМИ, причиной столкновения стала песня «На теплоходе музыка играет», которую исполнили молодые люди, отдыхавшие вечером в городской черте. Русская речь вызвала протест в соседней компании, и завязалась потасовка. Участники драки, по сведениям издания, получили повреждения средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в изданной весной 2023 года «Черной книге» были приведены свидетельства жестоких преступлений, совершенных украинскими боевиками в отношении носителей русского языка, за который националисты готовы убивать.