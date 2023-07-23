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«Летал, наблюдал, не успел»: боец ВС РФ Умка рассказал, как их расчет ПЗРК уничтожил Bayraktar

06:47 23.07.2023
Российский боец отметил, что Bayraktar мог причинить много вреда, поскольку переносил на себе боеприпасы с дальностью поражения 14 км.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российский военнослужащий с позывным Умка рассказал, как их расчет ПЗРК уничтожил турецкий БПЛА Bayraktar.

«Поначалу мы его не видели, только слышали. Буквально через минут 5-7 появился в поле зрения. Я БПЛА наблюдал и корректировал стрелка. Потом произошел пуск, и мы получили соответствующий результат», - сказал «Умка».

Военнослужащий поделился, что Bayraktar было трудно разглядеть. Во-первых, из-за большой кучности облаков. А во-вторых, на дистанции в 2000-2500 метров обнаружение БПЛА сравнимо с нахождением слабого блика солнца на металле.

«Он причинил бы большой ущерб, потому что он переносил на себе боеприпасы с дальностью поражения до 14 км. Он летал, наблюдал, выслеживал, но не успел», - рассказал Умка.

© Минобороны России

Российский боец также рассказал, что их расчет ведет круглосуточное наблюдение за небом. Он отметил, что беспилотных летательных аппаратов большое количество, большинство из них являются разведывательными БПЛА.

© Минобороны России

Сейчас «Умка» продолжает нести боевое дежурство и прикрывать небо над позициями российских подразделений.

Ранее казаки сбили беспилотник разведывательного типа, фиксирующий перемещение личного состава, в Херсонской области. Им оказался один из последних украинских беспилотников Bayraktar.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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