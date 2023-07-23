«Летал, наблюдал, не успел»: боец ВС РФ Умка рассказал, как их расчет ПЗРК уничтожил Bayraktar
Российский боец отметил, что Bayraktar мог причинить много вреда, поскольку переносил на себе боеприпасы с дальностью поражения 14 км.
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Российский военнослужащий с позывным Умка рассказал, как их расчет ПЗРК уничтожил турецкий БПЛА Bayraktar.
«Поначалу мы его не видели, только слышали. Буквально через минут 5-7 появился в поле зрения. Я БПЛА наблюдал и корректировал стрелка. Потом произошел пуск, и мы получили соответствующий результат», - сказал «Умка».
Военнослужащий поделился, что Bayraktar было трудно разглядеть. Во-первых, из-за большой кучности облаков. А во-вторых, на дистанции в 2000-2500 метров обнаружение БПЛА сравнимо с нахождением слабого блика солнца на металле.
«Он причинил бы большой ущерб, потому что он переносил на себе боеприпасы с дальностью поражения до 14 км. Он летал, наблюдал, выслеживал, но не успел», - рассказал Умка.