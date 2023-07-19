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Казаки сбили один из последних Bayraktar ВСУ на Кинбурнской косе

Марина Крижановская
05:51 19.07.2023
БПЛА следили за перемещением личного состава и могли на дальнем расстоянии видеть передвижения российских бойцов.
Казаки сбили один из последних Bayraktar ВСУ на Кинбурнской косе
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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В Херсонской области на Кинбурнской косе казаки сбили один из последних украинских беспилотников Bayraktar. Сообщается, что это был БПЛА разведывательного типа.

Информацию сообщил РИА Новости заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум». Он рассказал, что беспилотник турецкого производства наблюдал за перемещением личного состава российских бойцов.

«На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары". Поднимались с Очакова. Bayraktar именно не ударный, а разведывательный - фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседнему подразделению был сбит буквально вчера», - цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что на Украине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Информацию озвучил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он отметил, что это предприятие, о строительстве которого Киев и Анкара договаривались несколько лет назад.

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