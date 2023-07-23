В Wikipedia произошел глобальный сбой

Сбой в работе онлайн-энциклопедии зафиксировали в России, Великобритании, Германии и других странах.

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В Великобритании зафиксировали более 1,5 тысячи отчетов о сбое в работе онлайн-энциклопедии Wikipedia. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Отмечается, что неполадки в работе энлайн-ресурса замечены не только в Великобритании, но и в других странах, в том числе в России, Германии, Нидерландах, Швеции, Польше, Финляндии, Сербии, Ирландии, Японии.

У 96% пользователей возникли трудности с веб-сайтом, у 4% с приложением. Среди них 1% сообщил о неполадках со входом на Wikipedia.

Из опубликованного на сайте Downdetector графика следует, что сообщения о сбоях в работе сервиса начали поступать примерно в 3:00 по мск. Пик сбоев пришелся на начало четвертого часа. К шести утра зафиксировано минимальное количество сбоев, однако о них продолжают сообщать пользователи.

Ранее пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе мессенджера WhatsApp. Он произошел в ночь с 19 на 20 июля.