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Военнослужащие группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ

13:45 13.07.2023
Кроме того, в районах Ягодного и Авдеевки экипажи ТОС «Солнцепек» поразили взводно-опорные пункты и скопления живой силы ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие отразили восемь атак киевских формирований на двух направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях», - сказал он.

Кроме того, российская авиация ударила по позициям националистов в районе Богдановки. Отличились и экипажи ТОС «Солнцепек», поразив взводно-опорные пункты и скопления живой силы противника в районах Ягодного и Авдеевки.

Начальник пресс-центра рассказал об успехах наших артиллеристов, которые ударили по складу с ударными беспилотниками. В результате точного попадания по цели уничтожен не только склад, но и расчет операторов БПЛА.

Между тем один из взятых российскими бойцами в плен украинцев рассказал, как его подразделение отправили на самые горячие позиции и обстреляли свои же, когда они сдавались.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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