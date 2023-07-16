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«Это современное "Слово о полку Игореве"»: Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации

07:05 16.07.2023
Концерт прошел после награждения боевыми наградами бойцов мотострелкового соединения ЦВО.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичерины и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) прошел в зоне спецоперации.

Концерт начался после награждения боевыми наградами бойцов мотострелкового соединения ЦВО. Более 30 военнослужащих группировки «Центр» получили медали «За боевые отличия» за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач на Краснолиманском направлении.

Чичерина исполнила четыре новые песни и уже известные, написанные по стихам писателя Александра Проханова.

«Как он говорит сам, это современное "Слово о полку Игореве", но только вот об этих событиях, об этой операции», - сказала она.

Юлия вместе с музыкантами ансамбля песни и пляски ЦВО спела известные всем песни других музыкантов под аккомпанемент военного скрипача на «боевой скрипке» и акробатические номера балетной группы ансамбля ЦВО.

После концерта для Юлии устроили короткую экскурсию по временному месту размещения бойцов, которые возвращаются после выполнения боевых задач с передовой.

Певица осмотрела баню, спортплощадку, ей показали даже клетку с филином.

«Натурально, санаторий», - оценила она условия бойцов.

Чичерина рассказала, что ездит в Донбасс с 2014 года и видит, как в последнее время там все меняется.

«Уже армия превратилась в другую, не ту, что была в самом начале. Уже более опытные люди, инженерия процветает. Короче, круто, мне нравится. Строят города незаметные, невидимые. В таких казалось бы условиях, но такие прикольные всякие штуки. Бани, спортплощадки, комнаты для психологической разгрузки», - рассказала певица.

Предыдущий свой концерт в зоне СВО Юлия Чичерина дала неделю назад.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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