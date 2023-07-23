По меньшей мере 9 человек погибли в результате падения самолета в аэропорту Порт-Судана

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В результате падения самолета в международном аэропорту города Порт-Судан, который расположен на северо-востоке Судана, погибли как минимум 9 человек, в том числе 4 военных. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath, ссылаясь на заявление суданской армии.

По информации военных источников, авиакатастрофа произошла «после взлета из-за технической неисправности». Также сообщается, что в аварии выжил ребенок.

Ранее стало известно, что в Польше при посадке самолета погибли пять человек. Представитель пожарной службы страны Моника Новаковская-Брында заявила, что воздушное судно Cessna 208 Caravan в плохих метеоусловиях производило посадку и упало на ангар. В это время там укрывались 14 человек, пять из которых скончались. Также она сообщила, что еще пять человек получили травмы, другие четверо не пострадали.