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В Польше при падении самолета Cessna на ангар с людьми погибли пять человек

Дарина Криц
23:19 17.07.2023
Самолет совершал посадку в плохих метеоусловиях и упал на ангар, в котором были люди.
© Видео: @jan_janek_, Twitter © Фото: @olesya__2701 Twitter
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В Польше при посадке самолета погибли пять человек. Сообщается, что воздушное судно Cessna 208 Caravan в плохих метеоусловиях производило посадку и упало на ангар. В это время там укрывались 14 человек, пять из которых скончались.

Еще пять человек получили травмы, другие четверо не пострадали. Об этом проинформировала представитель пожарной службы Польши Моника Новаковская-Брында.

«В районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого в Мазовецком воеводстве самолет Cessna при посадке в плохих метеоусловиях врезался в ангар, в котором укрылись 10 человек. Известно, что в авиакатастрофе участвовали 14 человек, пять человек погибли, пятеро получили травмы и четыре человека не пострадали», - цитирует ее РИА Новости.

Ранее мы рассказывали, что два самолета ВВС Колумбии потерпели крушение к юго-востоку от Боготы. Они разбились в населенном пункте Апиай на территории авиабазы колумбийских ВВС.

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