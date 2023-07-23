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В Испании завершилось голосование на досрочных выборах в Генеральные кортесы (парламент). По его итогам определятся 350 членов Конгресса депутатов.

Явка на 19:00 по московскому времени составила 53% . Это почти на 4 п.п. ниже, чем на выборах в 2019 году, сообщает испанская газета El Mundo. В голосовании могли участвовать более 37 миллионов испанцев, 2 миллиона из которых живут за границей.

Ранее стало известно, что текущего мэра Москвы Сергея Собянина зарегистрировали кандидатом на пост нового главы столицы. Такое решение приняла комиссия Мосгоризбиркома.