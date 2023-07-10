Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что все представленные подписи - достоверные.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Это решение приняли на заседании комиссии, которое прошло сегодня.
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что все представленные подписи - достоверные.
При этом Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на грядущие выборы мэра Москвы.
Ранее Собянин попросил Путина уравнять требования безопасности для речных трамвайчиков и обычного транспорта.